Пузаков Андрей Георгиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пузаков
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Георгиев
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 566
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15895. пузаковъ, андрей георгіевъ (онъ же Кротъ). К. изъ Сс.-посел. Канск. у., Рождественск. в., д. Степановой, 38 л., рд. въ г. Ростовѣ(н./Д.);— Екатеринбургск. О. С., 154, 2 ч. 313, 1641, 13 и 1654 У., по сов. съ приг. Погранич. О. С., отъ 10 Мая 908 г. (арест. отд. 2 г.), арест. отд. 4 г. Исп. 27 Окт. 908. | 900 104251 1655 У. | 87 81793 169 М. | 90 36207 1655 У. | 87 63519 169 М. | 88 82145 169 М. | 83 90870 169 м.
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