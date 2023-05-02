Каинов Василий Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Каинов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 03 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 120
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4134. КАИНОВ ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВИЧ, 22 л., Тульск. г., б. Одоевск. у., Покровск. в., д. Батьвиньево. Н. С. 4 уч. б. Одоевск. у. Ст. ст. 140, 205, 220, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 3/ІІІ—23.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.