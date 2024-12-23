Золотухин Прокофий Емельянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Золотухин
- Имя
- Прокофий
- Отчество
- Емельянов
- Дата исполнения приговора
- 12 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 31740. ЗОЛОТУХИНЪ, ПРОКОФІЙ ЕМЕЛЬяновъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Елецк. у., Тербунск. в., с. Яковлева, 27 л., рд. Усть-Медвѣдицк. окр., ст. Еланской, въ х. Боковомъ; — М. С. 4 уч. Усть-Медвѣдицк. окр. (во 2 р.; 1 р. Военн. С.), 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 12 Апр. 905.
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