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Рюмин Федор Георгиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рюмин
Имя
Федор
Отчество
Георгиевич
Дата исполнения приговора
13 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
8512. РЮМИН ФЕДОР ГЕОРГИЕВИЧ, 30 л., Иркутск. у., Окишск. в. и с. Иркутск. Губсуд. Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 5 л. 4 м. Исп. 13 сент. 923.

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