Безносюк Матвей Леонтьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безносюк
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Леонтьев
- Дата исполнения приговора
- 21 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129976. безносюкъ, Матвѣй леонтьевъ. К. Литин. у., Терешпольск. в., с. Бичевы, 25 л.; — Литин. С. М. С. 6 Окт. 909, 3 и 5 п. 170 М., по сов. съ приг. сего С. отъ 6 Окт. 909 г. (по 4 п. 170 М.—т. 1 г.), тюр. 1 г. Исп. 21 Окт. 909. | 903 75731 169 М.
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