Толстых Захар Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Толстых
- Имя
- Захар
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 12 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 326
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99272. ТОЛСТЫХЪ, ЗАХАРЪ ФЕДОровъ, 29 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Бузулукск. у., Суриковск. в., с. Царской Александровки; — Самар. О. С., 12 Мая 911, 152 У. и 1 п. 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 12 Іюля 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 911 г. № 58165, кот. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 27130 и сего С. отъ 13 Сент. 910 г. (169 М., т. 4 м.). | 903 91629 169 М. | 902 8393 172 М.
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