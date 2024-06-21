Пантелеев Николай Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пантелеев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85908. ПАНТЕЛѢЕВЪ, НИКОЛАЙ ТИМОфеевъ, 24 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Кирилловск. у., Никольск. в., д. Шуйгиной, рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С., 22 Марта 911, 2 ч. 1653 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 5 Мая 911. | 909 42990 2 ч. 1655 У. | 904 52809 172 М. | 906 80270 1655 У. | 904 25777 169 М. | 905 82823 1655 У.
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