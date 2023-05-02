Зиновьев Петр Зиновьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зиновьев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Зиновьевич
- Дата исполнения приговора
- 22 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 142
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4961. ЗИНОВЬЕВ ПЕТР ЗИНОВЬЕВИЧ, 24 л., Тамбовск. у., Покровско-Пригородн. в. и с. Тамбовск. Губсуд. Ст. ст. 86 и 180 п. «в», лиш. св. 10 л. Исп. 22 мая 923.
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