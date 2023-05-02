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Зиновьев Петр Зиновьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зиновьев
Имя
Петр
Отчество
Зиновьевич
Дата исполнения приговора
22 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 142
Источник
Скан
Оригинальная запись
4961. ЗИНОВЬЕВ ПЕТР ЗИНОВЬЕВИЧ, 24 л., Тамбовск. у., Покровско-Пригородн. в. и с. Тамбовск. Губсуд. Ст. ст. 86 и 180 п. «в», лиш. св. 10 л. Исп. 22 мая 923.

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