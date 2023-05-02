Черяпкина Александра Михайловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черяпкина
- Имя
- Александра
- Отчество
- Михайловна
- Дата исполнения приговора
- 03 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8014. ЧЕРЯПКИНА, АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА, 37 л., Гр. Старорусск. у., Городецк. в., д. Хотяжа,; Н. С. 9 уч. Старорусск. у., Кража, прин. раб. 10 л., Исп. 3 авг. 919.
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