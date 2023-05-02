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Шабан Осип Матвеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шабан
Имя
Осип
Отчество
Матвеев
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 456
Источник
Скан
Оригинальная запись
141371. ШАБАНЪ, ОСИПЪ МАТВѢЕВЪ. Мщ. м. Войгова, Шавельск. у., 18 л., рд. въ г. Либавѣ; — Либавск. О. С. 20 Авг. 909, 114, 4 п. 134, 135, 140, 13, 9 и 3 ч. 309 У., тюр. 8 м. Исп. 16 Окт. 909.

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