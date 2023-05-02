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Волков Николай Карпович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волков
Имя
Николай
Отчество
Карпович
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
1138. Волков Николай Карпович, 25 л., Московск. г., Бронницк. у., Антиповск. в., д. Губино. Н. С. 1 уч. Оренбургск. г. Ст. 182, лиш. св. 6 л. П. в. з. с. 27/ХІ—26.

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