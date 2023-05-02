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Макаров Николай Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макаров
Имя
Николай
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
01 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8525. МАКАРОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 20 л., Слободск. у., Федосеевой. в., завода Белая Холуница. Пермск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «ж», 222, лиш. св. 3 г. Исп. 1 ноября 923.

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