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Гурышев Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гурышев
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
11 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 104
Источник
Скан
Оригинальная запись
3616. ГУРЫШЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 22 л., Вышневолоцк. у., Спировск. в., д. Скоморохово. В. Т. при 48 стр. див. Московск. окр. Ст. 205, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 11 июня 923.

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