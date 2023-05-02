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Шильниковская Елизавета Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шильниковская
Имя
Елизавета
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
01 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 363
Источник
Скан
Оригинальная запись
12069. ШИЛЬНИКОВСКАЯ, ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА, 24 л. Гр. Ардатовск. у., в. и с. Силиы; — Н. С. 11 уч. В.-Устюгск. у. Растрата, лиш. пр. 1 г. Исп. 1 марта 920.

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