Самонов Иван Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Самонов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- __ декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 592
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16647. САМОНОВЪ, ИВАНЪ ФИЛИПповъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Арзамасск. у., в. и с. Анненкова, 24 л.; — Нижегородск. О. С., 4 п. 134, 135, 152 и 4 п. 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. Казанск. О. С. отъ 4 Марта 908 г., арест. отд. 3½ г. Исп. Дек. 908. | 905 70363 1647 У. | 900 60150 169 М. | 903 35573 1647 У. | 900 29286 1701 М. | 902 35133 1647 У. | 95 14203 1652 У.
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