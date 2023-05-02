Балагура Иван Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалагура Иван Федоров

Балагура Иван Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Балагура
Имя
Иван
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
24 март 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
129804. БАЛАГУРА, ИВАНЪ ФЕДОровъ. К. Роменск. у., в. и м. Смѣлаго, 14 л.; — У. Чл. О. С. по Конотопск. у., 11, 12, 13, 14, 172¹ и 172 М. (покуш.), по сов. съ приг. сего У. Чл. отъ 22 Марта 908 г., подъ отвѣтств. надз. отца. Исп. 24 Марта 909. | 9 Февр. 908 г. У. Чл. О. С. по Конотопск. у., 169 М., на исправл. родит.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close