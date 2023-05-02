Балагура Иван Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балагура
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129804. БАЛАГУРА, ИВАНЪ ФЕДОровъ. К. Роменск. у., в. и м. Смѣлаго, 14 л.; — У. Чл. О. С. по Конотопск. у., 11, 12, 13, 14, 172¹ и 172 М. (покуш.), по сов. съ приг. сего У. Чл. отъ 22 Марта 908 г., подъ отвѣтств. надз. отца. Исп. 24 Марта 909. | 9 Февр. 908 г. У. Чл. О. С. по Конотопск. у., 169 М., на исправл. родит.
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