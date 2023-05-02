Чижанков Алексей
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чижанков
- Имя
- Алексей
- Дата исполнения приговора
- 02 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 251
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8027. ЧИЖАНКОВ, АЛЕКСЕЙ, 21 г. Гр. Курмышск. у., Пензенск. в., д. Можарово-Маадви; - Н. С. 1 отд. Невск. р-на г. Петрограда. Убийство, лиш. св. 2 г. Исп. 2 сент. 919.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.