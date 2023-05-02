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Белозеров Василий Платонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белозеров
Имя
Василий
Отчество
Платонов
Дата исполнения приговора
30 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
101202. бѢЛОЗЕРОВЪ, ВАСИЛІЙ ПЛАтоновъ, 33 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Осинск. у., Бердяжск. в., Нижнихъ-Кубовъ, рд. Бирск. у., въ в. и с. Никольскомъ; — Уфимск. О. С., 26 Апр. 911, 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 30 Іюня 911. | 909 75115 1 ч. 1655 У. | 908 31618 169 М. | 23 Февр. 907 г. Г. С. г. Бирска, за кражу, т. 3 м.

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