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Фомин Павел Тихонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фомин
Имя
Павел
Отчество
Тихонович
Дата исполнения приговора
10 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
7736. ФОМИН, ПАВЕЛ ТИХОНОВИЧ, 42 л., Гр. Наровчатов. у., Шутовск. в. и с.,; Н. С. 5 уч. Наровчатов. у., Кража, лиш. св. 9 м., Исп. 10 июля 919.

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