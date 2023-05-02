Никаноров Александр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиканоров Александр Егорович

Никаноров Александр Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никаноров
Имя
Александр
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
09 май 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 158
Источник
Скан
Оригинальная запись
5049. Никаноров Александр Егорович, 17 а. Гр. Ржевск. у., Становск. в, д. Нечаево;— Н. С. Петергофско-Нарвск. р-на г. Петрограда. Кража, лиш, св. 1 г. Исп. 9 мая. 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.