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Купкель Анна Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Купкель
Имя
Анна
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
10 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
7607. КУПКЕЛЬ АННА МИХАЙЛОВНА, 28 л., Вятск. г. Иркутск. Губсуд. Ст. ст. 85 ч. 3, 114, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 10 марта 923.

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