Зене Ильза
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зене
- Имя
- Ильза
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 94
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46892. ЗЕНЕ, ИЛЬЗА (она же Зейне) (внѣбр.). Лиш. ос. пр. изъ к. Гробин. у., Перкуненск. в., 38 л.; — Либав. О. С. (въ 4 р.), 2 п. 134, 135 и 1 ч. 1655 У., тюр. 1 г. Исп. 28 Мая 905. | 902 87094 170 М. | 91 120527 169 М. и 977 У. | 900 92611 1655 У.
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