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Барбакадзе Григорий Юрданов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Барбакадзе
Имя
Григорий
Отчество
Юрданов
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
129874. БАРБАКАДЗЕ, ГРИГОРІЙ ЮРдановъ. К. Шорапанск. у., Бежатубанск. в., с. Баби, 19 л.; — М. С. 8 уч. Ростов. (н/Д.) окр. 3 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 3 Окт. 909.

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