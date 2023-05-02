Кутькова Мария Николаевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кутькова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Николаевна
- Дата исполнения приговора
- 26 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 122
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16484. КУТЬКОВА, МАРИЯ НИКОЛАЕВНА, 24 л. Рд. в. Свенцянск. у.; — Н. С. Московск. р. 2 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 1 г. Осужд. 26 дек. 919.
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