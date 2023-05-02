Комаров Иван Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Комаров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 02 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 180
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6313. КОМАРОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 29 л., Краснохолмск. у., Юрьевск. в., д. Слободы, Тверск. Губсуд, Ст. ст. 113 ч. 1, 114 ч. 2 и 128, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 2 дек. 923.
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