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Комаров Иван Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Комаров
Имя
Иван
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
02 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 180
Источник
Скан
Оригинальная запись
6313. КОМАРОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 29 л., Краснохолмск. у., Юрьевск. в., д. Слободы, Тверск. Губсуд, Ст. ст. 113 ч. 1, 114 ч. 2 и 128, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 2 дек. 923.

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