Бугаев Константин Евстафьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бугаев
- Имя
- Константин
- Отчество
- Евстафьев
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45443. БУГАЕВЪ, КОНСТАНТИНЪ ЕВстафьевъ. К. Благодарин. в., в. и с. Кевсалы, 21 г.; — У. Чл. О. С., по Ставропольск. у., 172 М. (покуш.), тюр. 4 м. Исп. 13 Іюня 904.
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