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Бурова Евдокия Аристова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бурова
Имя
Евдокия
Отчество
Аристова
Дата исполнения приговора
04 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 49
Источник
Скан
Оригинальная запись
130448. БУРОВА, ЕВДОКІЯ АРИСТОВА. К. Нолин. у., Пугинск. в., д. Кушкалъ, 43 л.; — З. Н. 1 уч. Нолинск. у. 16 Сент. 909, 169, 5 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 4 Окт. 909. | Въ 76 г. за кражу со взломомъ тюр. 3 м.

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