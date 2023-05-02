Стародубцев Михаил Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Стародубцев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 18 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 237
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35722. СТАРОДУБЦЕВЪ, МИХАИЛЪ ФЕдоровъ. Сс.-пос. Селенгин. у., в и с. Торейскаго, 38 л. рд. Новогригорьев. у., въ с. Покойномъ; — Читин. О. С. (во 2 р.), 2 ч. 567 У., 173 М., 440 и 3 п. 441 У. о сс. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 г. и 4 м. Исп. 18 Марта 905. | 86 49985 1642 У.
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