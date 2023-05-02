Курохтин Онисим Кириллович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Курохтин
- Имя
- Онисим
- Отчество
- Кириллович
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 218
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7689. КУРОХТИН ОНИСИМ КИРИЛЛОВИЧ, 16 л., Уральск. у., Бударинск. в., д. Коловертной. Н. С. 1 уч. г. Уральска. Ст. 180 п. п. «б» и «в», лиш. св. 1 г. 4 м. Исп. 19 мая 923.
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