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Курохтин Онисим Кириллович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курохтин
Имя
Онисим
Отчество
Кириллович
Дата исполнения приговора
19 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
7689. КУРОХТИН ОНИСИМ КИРИЛЛОВИЧ, 16 л., Уральск. у., Бударинск. в., д. Коловертной. Н. С. 1 уч. г. Уральска. Ст. 180 п. п. «б» и «в», лиш. св. 1 г. 4 м. Исп. 19 мая 923.

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