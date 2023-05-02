Рубцова Галина Андреевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рубцова
- Имя
- Галина
- Отчество
- Андреевна
- Дата исполнения приговора
- 27 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 236
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8372. РУБЦОВА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА, 35 л., Архангельск. у., Вознесенск. в. Н. С. Дежур. камер. г. Архангельска. Ст. 140-а, лиш. св. 3 г. Исп. 27 июля 923.
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