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Хомутов Трофим Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хомутов
Имя
Трофим
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 437
Источник
Скан
Оригинальная запись
140855. ХОМУТОВЪ, ТРОФИМЪ ИВАНОВЪ. К. Ахтырск. у., Кириковск. в., с. Выше-Веселаго, 20 л.; — Ахтырск. У. С. 16 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 4 Нояб. 909.

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