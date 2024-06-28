Глушко Осип Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глушко
- Имя
- Осип
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46089. ГЛУШКО, ОСИПЪ ИВАНОВЪ. К. Пружан. у., Сухопольск. в., д. Хвалова, 27 л.; — Гроднен. О. С. (во 2 р.), 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 29 Марта 905. | 94 64010 169 М.
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