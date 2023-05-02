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Балобанова Евдокия Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Балобанова
Имя
Евдокия
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
448. БАЛОБАНОВА, ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА, 19 л. Гр. Елабужск. у., Вашкинск. в., д. Мал. Качки; — Казанск. Губ. Ревтриб. Агитация против Сов. власти, лиш. св. 1 г., по амн. В. Ц. И. К. закл. зам. условно.

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