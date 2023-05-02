Погорелова Дарья Николаева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Погорелова
- Имя
- Дарья
- Отчество
- Николаева
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 325
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106588. ПОГОРѢЛОВА, ДАРЬЯ НИКОЛАЕВА. Мщ. г. Оренбурга, 61 г.; — Оренбургск. О. С., 1 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 2 г. Исп. 3 Іюня 909. 905 90869 170 М. | 98 45419 169 М. 904 16959 170 М. | 97 56641 172 М. 900 13291 169 М. | 92 74423 169 М.
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