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Павлова Мария Андреевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлова
Имя
Мария
Отчество
Андреевна
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
7376. ПАВЛОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА, 23 л., Пугачевск. у., Михайловск. в., д. Ольгинки. Тамбовск. Губсуд. Ст. 180, лиш. св. 2 г. Исп. 19 нояб. 923.

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