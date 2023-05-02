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Гриневич Георгий Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гриневич
Имя
Георгий
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
26 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 72
Источник
Скан
Оригинальная запись
46285. ГРИНЕВИЧЪ, ГЕОРГІЙ МИХАЙловъ. К. Кальварійск. у., гм. Любово, д. Оссово, 18 л., рд. т. же у., гм. Раудань, въ фольв. Лакинске; — М. С. г. Кальваріи, 2 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 26 Мая 905.

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