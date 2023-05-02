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Абдулхабиров Мухаметзакир

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абдулхабиров
Имя
Мухаметзакир
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
129240. АБДУЛХАБИРОВЪ, МУХАМЕТзакиръ. Тептярь Мензелин. у., Колеевск. в. и д. 30 л.; — Уфимск. О. С. 27 Мая 909. 134, 135 и 2 ч. 1643 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 30 Сент. 909. | 902 84820 170 М. | 31 Авг. 902 г. Г. С. 2 уч. г. Перми, 169 М. — тюр. 3 м.

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