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Котовский Георгий Софронович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Котовский
Имя
Георгий
Отчество
Софронович
Дата исполнения приговора
28 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 194
Источник
Скан
Оригинальная запись
6816. КОТОВСКИЙ ГЕОРГИЙ СОФРОНОВИЧ, 36 л., Балтск. у., Богопольск. в., Верхсуд. РСФСР, Ст. 110, расстрел, по амн. замен. лиш. св. 10 л. и пор. пр. 1 г,. Исп. 28 июля 923.

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