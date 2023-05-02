Котовский Георгий Софронович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Котовский
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Софронович
- Дата исполнения приговора
- 28 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 194
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6816. КОТОВСКИЙ ГЕОРГИЙ СОФРОНОВИЧ, 36 л., Балтск. у., Богопольск. в., Верхсуд. РСФСР, Ст. 110, расстрел, по амн. замен. лиш. св. 10 л. и пор. пр. 1 г,. Исп. 28 июля 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.