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Ивануца Терентий Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ивануца
Имя
Терентий
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
14 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 99
Источник
Скан
Оригинальная запись
47024. ИВАНУЦА, ТЕРЕНТІЙ ПЕТРОВЪ. К. Литин. у., Старо-Синявск. в., с. Новой Синявы, 18 л.; — М. С. 1 уч. Летичев. окр., 16 и 175 М., тюр. 5 м. Исп. 15 Іюня, счит. ср. съ 14 Марта 905.

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