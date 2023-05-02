Ивануца Терентий Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ивануца
- Имя
- Терентий
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 14 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 99
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47024. ИВАНУЦА, ТЕРЕНТІЙ ПЕТРОВЪ. К. Литин. у., Старо-Синявск. в., с. Новой Синявы, 18 л.; — М. С. 1 уч. Летичев. окр., 16 и 175 М., тюр. 5 м. Исп. 15 Іюня, счит. ср. съ 14 Марта 905.
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