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Новокрещенов Иван Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Новокрещенов
Имя
Иван
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
22 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
27245. НОВОКРЕЩЕНОВ, ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 24 л. Гр. Борисоглебск. у., Станичной слоб.; — Р. Т. г. Тамбова. Взяточнич., лиш. св. 3 г. Исп. 22 мая 920.

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