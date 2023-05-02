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Барабанов Василий Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Барабанов
Имя
Василий
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
05 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
1433. Барабанов Василий Дмитриевич, 35 л., б. Ардатовск. у., Саконской в., с. Линовки. Сибирск. Крайсуд. Ст. 1 ч. 124, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 5 июня 926.

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