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Яшников Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яшников
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
05 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 377
Источник
Скан
Оригинальная запись
13921. Яшников Иван Васильевич, 17 л., Ржевск. у., Оленинск. в., д. Полдены. Н. С. Сокольническ. р. г. Москвы. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 5 авг. 926.

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