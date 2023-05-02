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Антонов Алексей Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антонов
Имя
Алексей
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
16 май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
129556. Антоновъ, алексѣй павловъ. К. Петергоф. у., Капорск. в., д. Иванова, 21 г.; — М. С. 6 уч. Бердичев. окр. 16 Мая 909, 977 У., тюр. 3 м. Исп. 16 Мая 909.

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