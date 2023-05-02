Ковалев Валентин Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковалев
- Имя
- Валентин
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 28 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6075. КОВАЛЕВ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ, 26 л., Весьегонск. у., Залужск. в., д. Горки, Н. С. 15 отд. б. г. Петрограда, Ст. ст. 180, 187, лиш. св. 1 г., Исп. 28 ноября 923.
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