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Абдулкабиров Минил-Ислам Садриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абдулкабиров
Имя
Минил-Ислам
Отчество
Садриевич
Дата исполнения приговора
12 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 1
Источник
Скан
Оригинальная запись
6. Абдулкабиров Минил-Ислам-Садриевич, 24 л., Башкирск. АССР, Уфимск. к., Чишминск. в., д. Салихово. Н. С. 6 уч. г. Уфы. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 12/ІІ—26.

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