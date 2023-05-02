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Катаев Степан Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Катаев
Имя
Степан
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
12 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
4433. КАТАЕВ СТЕПАН ГАВРИЛОВИЧ, 20 л., Рязанск. г., б. Пронск. у., Ланкинск. в., с. Кисьвы. Н. С. 1 уч. б. Пронск. у. Ст. 1 ч. 149, лиш. св. 1 ½ г. П. в. з. с. 12/І—24. 

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