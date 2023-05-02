Волков Николай Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Николай Гаврилов

Волков Николай Гаврилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волков
Имя
Николай
Отчество
Гаврилов
Дата исполнения приговора
13 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 56
Источник
Скан
Оригинальная запись
45835. ВОЛКОВЪ, НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВЪ. К. Воронеж. г., Павлов. у., в. и с. Казинки, 23 л.; — Екатеринодар. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1483 У., и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 13 Іюня 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close