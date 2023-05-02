Волков Николай Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 56
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45835. ВОЛКОВЪ, НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВЪ. К. Воронеж. г., Павлов. у., в. и с. Казинки, 23 л.; — Екатеринодар. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1483 У., и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 13 Іюня 905.
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