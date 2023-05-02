Шагалов Киприан Маркович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шагалов
- Имя
- Киприан
- Отчество
- Маркович
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 361
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12510. ШАГАЛОВ КИПРИАН МАРКОВИЧ, 33 л., г. Гомеля. Н. С. 10 уч. Гомельск. у. Ст. 188, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 31/ІІІ—26.
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