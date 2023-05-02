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Шекультиров Измаил Цукушинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шекультиров
Имя
Измаил
Отчество
Цукушинович
Дата исполнения приговора
22 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 361
Источник
Скан
Оригинальная запись
11985. ШЕКУЛЬТИРОВ, ИЗМАИЛ ЦУКУШИНОВИЧ, 20 л. Гр. Майкопск. отд., аула Ульского; — Н. С. 4 уч. Майкопск. отд. Кража, лиш. св. 1 г. и 2 м., с зач. 1 м. пр. з. Исп. 22 окт. 920.

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