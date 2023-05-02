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Степанов Дмитрий Игпатьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Степанов
Имя
Дмитрий
Отчество
Игпатьев
Дата исполнения приговора
10 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 341
Источник
Скан
Оригинальная запись
88063. СТЕПАНОВЪ, ДМИТРІЙ ИГпатьевъ, 19 л. К. Глазонск. у., Святогорск. в., д. Малягурта; — Вятск. О. С., 2 Нояб. 910, 140, 152, 13 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. №41086 и сего С. отъ 9 Февр. 910 г. (2 ч. 73 Уг. Ул., арестъ 1 м.), тюр. 1 г. Исп. 10 Іюня 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 154578.

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